QPower – национальный дистрибьютор оборудования для солнечных электростанций в Узбекистане. За 14 лет работы в Европе в солнечной энергетике наши специалисты накопили знания и опыт, которые решили перенести на узбекский рынок.

У нас вы можете приобрести солнечные панели, инверторы и другое необходимое оборудование для солнечных электростанций. Мы работаем с ведущими мировыми производителями, а также предлагаем товар класса А под собственной торговой маркой QPower и гарантируем качество поставляемой продукции. На нашем складе всегда есть запас оборудования, а в шоу-руме можно непосредственно ознакомиться с ним, получить бесплатную техническую консультацию и рассчитать проект.

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