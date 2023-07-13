Huawei, Longi, Deye, JinkoSolar, SinengQuyosh Power
и других известных производителей оборудования для солнечных электростанций
Кто мы?QUYOSH
QPower – национальный дистрибьютор оборудования для солнечных электростанций в Узбекистане. За 14 лет работы в Европе в солнечной энергетике наши специалисты накопили знания и опыт, которые решили перенести на узбекский рынок.
У нас вы можете приобрести солнечные панели, инверторы и другое необходимое оборудование для солнечных электростанций. Мы работаем с ведущими мировыми производителями, а также предлагаем товар класса А под собственной торговой маркой QPower и гарантируем качество поставляемой продукции. На нашем складе всегда есть запас оборудования, а в шоу-руме можно непосредственно ознакомиться с ним, получить бесплатную техническую консультацию и рассчитать проект.
Ищете надёжного и динамичного партнёра с большим опытом в солнечной энергетике? Вы его нашли! Оставьте заявку и убедитесь в этом сами.
Проекты с нашим оборудованиемРешения
Оборудование, приобретенное у нас, уже превратило не одну крышу в солнечную электростанцию и позволило увеличить энергоэффективность зданий.