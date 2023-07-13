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лет на рынке оборудования для солнечной энергетики

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солнечных станций с оборудованием от QPower

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экспертов по солнечной энергетике

официальный дистрибьютор

Huawei, Longi, Deye, JinkoSolar, Sineng

Quyosh Power
 и других известных производителей оборудования для солнечных электростанций

Обучение

Поставка оборудования

Аудит

Сервисное обслуживание

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Кто мы?

QUYOSH

QPower – национальный дистрибьютор оборудования для солнечных электростанций в Узбекистане. За 14 лет работы в Европе в солнечной энергетике наши специалисты накопили знания и опыт, которые решили перенести на узбекский рынок. 

У нас вы можете приобрести солнечные панели, инверторы и другое необходимое оборудование для солнечных электростанций. Мы работаем с ведущими мировыми производителями, а также предлагаем товар класса А под собственной торговой маркой QPower и гарантируем качество поставляемой продукции. На нашем складе всегда есть запас оборудования, а в шоу-руме можно непосредственно ознакомиться с ним, получить бесплатную техническую консультацию и рассчитать проект.

Ищете надёжного и динамичного партнёра с большим опытом в солнечной энергетике? Вы его нашли! Оставьте заявку и убедитесь в этом сами.

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01

Дистрибуция

02

Обучение

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Сервис

Реализованные проекты

Проекты с нашим оборудованием

Решения

Оборудование, приобретенное у нас, уже превратило не одну крышу в солнечную электростанцию и позволило увеличить энергоэффективность зданий.

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